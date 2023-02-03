Bahçelievler'de ölümlü İETT kazasıyla ilgili vahim iddialar

Olay, Bahçelievler'deki durakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsü Bahçelievler Meydan'da bulunan durağa daldı.

Kazada 1 ölü ve 5 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle şoförün uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri. Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, kaldırımdan sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor. Buradaki minibüsçü esnafımız çıkarıyor. Hastane yakın olduğu için götürüyorlar. Bir ölü 5 yaralı var. Ama bunlar çok net değil. Hastaneyle görüşüp bilgi alacağız" dedi.

Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

"KAYNAKLI DEĞİL FREN BOZUK"

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.

Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu ifade edildi. Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.