Bahçelievler'de pompalı tüfekle vurulan öğrenci hayatını kaybetti
Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
- AA
Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan lise öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K'nın yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.
Kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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