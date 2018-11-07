Bahçelievler'de pompalı tüfekle vurulan öğrenci hayatını kaybetti

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan lise öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K'nın yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.