Bahçelievler'de şüphelileri yakalamaya çalışan polis aracı kaza yaptı

Bahçelievler'de polis ekiplerinin durmasını istediği, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kullandığı 34 GKT 726 plakalı otomobili yakalamak için takibe başlayan polis aracı Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi'nde kaza yaptı.

Polis ekibinin başka bir araca çarptığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.