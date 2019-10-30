Bahçelievler'de trafik kazası: 1 yaralı
Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu'ndan Atatürk Havalimanı istikametine giden 34 LAH 634 plakalı servis minibüsü, D-100 Karayolu ayrımında, aynı istikamette ilerleyen 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan servis şoförü ise emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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