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Bahçeli'nin 19 yeni il teklifine AK Parti'den olumlu cevap! 8 kriter belirlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifine AK Parti'nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, yeni il ve ilçelere yönelik düzenlemeyi hazırladı.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Bahçeli'nin 19 yeni il teklifine AK Parti'den olumlu cevap! 8 kriter belirlendi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il, bin ilçe' açıklaması, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması ancak süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla "100 il, bin ilçe" açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu. O tarihlerde konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, 'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken '100 il, bin ilçe' konusu üzerinde de mesai harcadı. Seçim yoğunluğu nedeniyle konuya ilişkin bir olgunlaşma gerçekleşemedi. Süreç, il ve ilçe olmak isteyen şehirlerin beklentilerini boşa çıkarmadan küskünlük oluşturmamak için seçim sonrasına bırakıldı.

MYK'DA GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) '100 il, bin ilçe' konusu gündeme getirildi ve birtakım çalışmalar yapılarak düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşuldu. Yeni il ve ilçe konusunda kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı azaltılacağı da düşünüldü.

Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerde 100 il, bin ilçe hususunu gündeme alması dahilinde Cumhur İttifakı'nın konuyu masaya yatırılabileceği değerlendirmesi yapılan MYK'da, il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına sürecin planlanmasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olabileceği konuşulanlar arasında.

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