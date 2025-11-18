Adalet Bakanı Yılmaz Tunç MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyareti ile ilgili yaptığı açıklama sonrası gelen sorulara "Sayın Devlet Bahçeli'nin bahsettiği İmralı meclis komisyonun ziyareti konusu komisyonun verebileceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Takdir yetkisi komisyona aittir." dedi

Bakan Tunç, İBB soruşturmasının yayınlanması ile ilgili gelen sorulara ise "Ceza Muhakemesi Kanunu'nda mahkemelerde görüntü ve ses kaydı alınması noktasında bir yasak söz konusu. Bu yasağın kalkması Meclisimizin takdirinde bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan TBMM'dir." dedi.