18 Kasım 2025 Salı
Güncel

Bahçeli'nin ''İmralı'' açıklaması... Bakan Tunç: Takdir yetkisi komisyona aittir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç MHP Lideri Bahçeli'nin İmralı ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamaya 'Takdir yetkisi komisyona aittir. Komisyonun vereceği kararla gerçekleşir.' dedi.

18 Kasım 2025 Salı 11:35
Bahçeli'nin ''İmralı'' açıklaması... Bakan Tunç: Takdir yetkisi komisyona aittir
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyareti ile ilgili yaptığı açıklama sonrası gelen sorulara "Sayın Devlet Bahçeli'nin bahsettiği İmralı meclis komisyonun ziyareti konusu komisyonun verebileceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Takdir yetkisi komisyona aittir." dedi

Bakan Tunç, İBB soruşturmasının yayınlanması ile ilgili gelen sorulara ise "Ceza Muhakemesi Kanunu'nda mahkemelerde görüntü ve ses kaydı alınması noktasında bir yasak söz konusu. Bu yasağın kalkması Meclisimizin takdirinde bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan TBMM'dir." dedi.

