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Osmaniye'de 'Devlet Bey Konağı'nın inşaatı bitti

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine yapılan Devlet Bey Konağı'nın tamamlandığı bildirildi.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:09
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Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan evin inşaatı 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde tamamlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Osmaniye’yi ziyareti sırasında bu konakta kalması bekleniyor.

KONAĞIN ÖZELLİKLERİ

Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan “Osmaniye Devlet Bey Konağının” iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hâle getirildi.

Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı; cumbalı yapısı, ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor. Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.

Evlat nöbeti sürüyor

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