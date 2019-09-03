'Bahçemde define var'

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bahçesinde define olduğunu iddia eden kişi, jandarma ekiplerinin gözetiminde kazı yaptırıyor.

Gönence Mahallesi'nde Nevriye Köroğlu, evinin bahçesinde yüklü miktarda altın olduğunu iddia ederek resmi kurumlara başvurdu.

Köroğlu'nun aldığı izinlerin ardından başlattığı kazı çalışmalarına Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tekirdağ Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan bir ekip eşlik ediyor.

Mahalle sakinlerinden Necdet Ayten, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin 1928'de kurulduğunu belirterek, "Altın söylentisi yalan mı doğru mu bilmiyoruz. Vatandaş söylentisi. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Emekli öğretmen Necmi Metin ise köyün eskiden iki mahalleden oluştuğunu anlatarak, "Bunlar, Aşağı ve Karşı mahalleler. Rumlardan olan yerleşim yeri Aşağı Mahalle. Karşı Mahalle ise Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızın kurduğu bir yer. Keşke altın çıksa. O da faydalansın, devletimiz de faydalansın." diye konuştu.

Nevriye Köroğlu ise gerekirse bahçesindeki ağaçlık alan da da kazı çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.