28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7311
  • 6,2897
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Bahçemde define var'' deyip kazmaya başladı

Tekirdağ'da bahçesinde define olduğunu iddia eden kişi, jandarma ekiplerinin gözetiminde kazı yaptırıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bahçesinde define olduğunu iddia eden kişi, jandarma ekiplerinin gözetiminde kazı yaptırıyor.
 
Gönence Mahallesi'nde Nevriye Köroğlu, evinin bahçesinde yüklü miktarda altın olduğunu iddia ederek resmi kurumlara başvurdu. 
 
Köroğlu'nun aldığı izinlerin ardından başlattığı kazı çalışmalarına Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tekirdağ Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan bir ekip eşlik ediyor.
 
Mahalle sakinlerinden Necdet Ayten, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin 1928'de kurulduğunu belirterek, "Altın söylentisi yalan mı doğru mu bilmiyoruz. Vatandaş söylentisi. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi. 
 
Emekli öğretmen Necmi Metin ise köyün eskiden iki mahalleden oluştuğunu anlatarak, "Bunlar, Aşağı ve Karşı mahalleler. Rumlardan olan yerleşim yeri Aşağı Mahalle. Karşı Mahalle ise Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızın kurduğu bir yer. Keşke altın çıksa. O da faydalansın, devletimiz de faydalansın." diye konuştu.  
 
Nevriye Köroğlu ise gerekirse bahçesindeki ağaçlık alan da da kazı çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

'Bahçemde define var'

'Bahçemde define var'

Netflix, Türkiye kararını verdi

Netflix, Türkiye kararını verdi

Rumlarda 'Maraş' paniği! Sözde başkan 'sakın satmayın' diye uyardı

Rumlarda 'Maraş' paniği! Sözde başkan 'sakın satmayın' diye uyardı
 

POPÜLER HABERLER

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

'Bebek Trump' yine ortaya çıktı

'Bebek Trump' yine ortaya çıktı

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA