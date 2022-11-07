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Bahçeşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı

Başakşehir Bahçeşehir'de kamyonete vuran İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

DHA7 Kasım 2022 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Bahçeşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı
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Kaza, saat 10.30 sırlarında 1.Kısım Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan 34 TN 2715 plakalı İETT otobüsü şoförü Murat Akçay, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete vurdu. Otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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