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Bahçesini temizlemek için yaktığı ateş ormana sıçradı! Korkunç ölüm

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Muzaffer Yılmaz(56), bahçesini temizlemek için yaktığı ateşin sıçradığı ormanda çıkan yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kaldı. Yılmaz, yanarak can verdi.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 15:06 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:06
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Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Gazipaşa ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. Macar Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Yılmaz, sabah erken saatlerde Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bahçesine gitti. Yılmaz, bahçede temizlik yaparken kuru otları ateşe verdi. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek, ormana sıçradı Yılmaz da ormanlık alandaki yangını söndürmek istedi. Ancak dengesini kaybederek düştü. Alevlerin arasında kalan Yılmaz'ı fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak Muzaffer Yılmaz'ın yanmış cansız bedeni bulundu.

Yılmaz'ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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