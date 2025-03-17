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  • Bahis operasyonunda sıcak gelişme: Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandı
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Bahis operasyonunda sıcak gelişme: Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandı

Aralarında Flash TV ve Pozitif Bank'ın sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu bahis operasyonunda toplamda 21 kişinin tutuklandığı belirtildi. 31 kişiye ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 21:16 - Güncelleme:
Bahis operasyonunda sıcak gelişme: Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunduğu 52 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden örgüt elebaşı Erkan Kork'un aralarında olduğu 31'i "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklama talebiyle, 21 şüpheli de adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüphelinin tutuklanmasına, 31 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.

Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme "Troyin Bilişim" isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak "Payfix"i kurduğu saptanmıştı.

Soruşturmada tespit edilen 59 şüphelinin özellikle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 52 şüpheli yakalanmıştı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.

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