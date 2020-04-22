Bahreyn'den getirilen Türk vatandaşları gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

AA 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:36

Otobüslere bindirilen yolculardan bazıları gazetecilere el sallayıp "Allah vatan topraklarına dönmek isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın" diyerek, ilgililere teşekkür etti.

Ardından otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Ümmü Gülsüm Yurdu'na transfer edilen vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak.

Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.