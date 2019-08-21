Memur zammı... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 17:30'da açıklama yapacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk 17:30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak.
- İHA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk 17:30'da Külliye'de basın toplantısı yapacak.
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