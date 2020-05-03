Bakan açıkladı: İşte yurtlarda karantinada olan kişi sayısı

İHA 03 Mayıs 2020 Pazar 12:30 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 12:34

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu’nun çalışmalarıyla devlet ve millet olarak Covid-19’a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor” diye konuştu.

37 bin 468 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve memnuniyet mesajları bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine, yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz.”