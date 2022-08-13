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Bakan Akar 9. Ana Jet Üs Komutanlığında denetimlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda denetimlerde bulundu.

DHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
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Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Akar, ilk olarak 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda denetim yaptı. Bakan Akar, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey ile Belgin Uygur ve Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı.

Akar, Tuğgeneral Dinç'ten brifing aldı. Daha sonra Balıkesir Polisevi'ne geçen Akar, burada şehit ve gazi aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakan Akar'ın programları, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Balıkesir il başkanlıklarını ziyaretiyle devam edecek.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Balıkesir
  • Ana Jet Üs Komutanlığı

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