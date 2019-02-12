Bakar Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya iştirak edecek Akar'ın, ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar'ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.

Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. Bakan Akar, göreve yeni başlayan Apostolakis’e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.

Akar'ın, aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.