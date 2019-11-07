Bakan Akar: ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.
Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını bildirdi.
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