Bakan Akar: ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim, bizim planlarımız hazır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD'li mevkidaşı ile Suriye'de güvenli bölge konusunda görüşme yapacağını söyledi. Bakan Akar, 'ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim, bizim planlarımız hazır.' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Akar, şunları kaydetti: "Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Esper ile görüşeceğiz. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz zaafiyet; planımız hazır dememiz tehdit olarak algılanmamalı."
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