Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi.

Akar 'kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullanarak "Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge" açıklamasında bulundu.

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