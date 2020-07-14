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Bakan Akar açıkladı: Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu'yla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolarımızın nefesi, hainlerin ensesinde.' dedi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 15:55 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:02
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolarımızın nefesi, hainlerin ensesinde" dedi.

Bakan Akar "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlendi, 1243 kişinin rütbesi geri alındı." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar ,"TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız." dedi.

Hulusi Akar, "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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