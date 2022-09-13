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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade etti.

AA13 Eylül 2022 Salı 12:51 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Son durum hakkında bilgi alan Akar, çatışmalarda şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Görüşmede, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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