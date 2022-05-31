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Bakan Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sunduğu, Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

AA31 Mayıs 2022 Salı 09:23 - Güncelleme:
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Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Abu Dabi'de, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya gelmesinin ardından Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini sunduğu, Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi, Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan ile Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Sani Al Rumaithi de yer aldı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
  • görüşme

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