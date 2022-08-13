İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
Güncel

Bakan Akar Balıkesir'de temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ne giden Bakan Akar, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Akar'a, Başkan Yücel Yılmaz tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

BAKAN AKAR, İL BAŞKANLIKLARINA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

Akar, Balıkesir'de AK Parti ile MHP ve BBP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

Ziyaretleri esnasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.