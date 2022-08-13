Bakan Akar Balıkesir'de temaslarda bulundu

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ne giden Bakan Akar, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçen Akar'a, Başkan Yücel Yılmaz tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

BAKAN AKAR, İL BAŞKANLIKLARINA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU



Akar, Balıkesir'de AK Parti ile MHP ve BBP il başkanlıklarına da ziyarette bulundu.

Ziyaretleri esnasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.