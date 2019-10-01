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Bakan Akar: Harekat için hazırız, bu işin şakası yok

Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, 'İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır. Bu işin şakası yok" diye konuştu. 

Milli Savunma Bakanı Akar, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle ilgili, "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor." bilgisini verdi. 

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