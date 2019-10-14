Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile telefonla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.