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Bakan Akar, Gambiyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Savunma Bakanı Seikh Omar Faye ile bir araya geldi.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:39
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Bakan Akar, Gambiya Savunma Bakanı Faye'yi, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Faye birlikte gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yankuba Drammeh de katıldı. Afrika çerçevesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Akar tarafından, Gambiya ile askeri eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar ile Gambiya Savunma Bakanı Faye tarafından iki ülke arasında güncellenen Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı.

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