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Bakan Akar, gazi olan Azerbaycanlı askerlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ile Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kabul etti.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde bir konuşma yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan'ı kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki kardeş olarak nitelendiren Akar, "İki devlet, tek milletiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz." dedi.

Azerbaycan ordusunun "Tek Vatan Harekatı" ile işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtardığını hatırlatan Akar, "Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla harekatı gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

Harekat sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, "Bize düşen görev, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz." diye konuştu.

Azerbaycanlı gaziler adına yapılan konuşmada ise "Türkiye arkamızda, yanımızda olmasaydı bunu başaramazdık. Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettarız." denildi.

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