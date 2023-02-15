Bakan Akar Hatay'da incelemelerde bulundu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor.

Depremin hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Akar, 10 gündür buradaki çalışmaları takip ediyor.

Kent merkezine inerek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerden bilgi alan Akar, MSB'ye bağlı ASFAT AŞ tarafından kent merkezinde, 10 bin kişiye günde üç öğün yemek hazırlamak üzere kurulan ve bugün hizmete başlayacak mobil mutfakta incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan ve talimat veren Akar, daha sonra Güler ve Avsever ile 2. Hudut Alay Komutanlığına geçti.

Depremden etkilenmesine rağmen bölgedeki arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerine katkı sağlamaya devam eden komutanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, kahramanlık ve fedakarlıkları dolayısıyla personeli kutladı.