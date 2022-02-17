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Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü. Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Ollongren'i tebrik eden Akar'ın, Türkiye ve Hollanda arasındaki mevcut ilişkilere vurgu yaparak bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının önemine değindiği öğrenildi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:01
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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Gürcistan ve Ukrayna konulu oturumun ardından Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Ollongren'i tebrik eden Akar'ın, Türkiye ve Hollanda arasındaki mevcut ilişkilere vurgu yaparak bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının önemine değindiği öğrenildi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren
  • ukrayna

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