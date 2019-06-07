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Bakan Akar: 'Hudut namustur' anlayışı içinde elimizden geleni yapacağız

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla 'hudut namustur' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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