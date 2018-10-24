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Bakan Akar: İdlib'de ağır silahlar ve radikallerin bir bölümü bölgeden çekildi

Milli Savunma Bakanı Akar: Silahların büyük bölümü bölgeden çekildi. Cumartesi günü Rusya Savunma Bakanı ile görüşeceğiz.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soçi’de varılan anlaşma sonucunda 20 km alanda 10 Ekim’e kadar ağır silahların çekilmesi tamamlandı diyen Akar şunları söyledi;
 
"CUMARTESİ GÜNÜ RUSYA BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
 
"Burada harekat merkezinin kurulması, Ruslarla birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındı. Ağır silahların ve radikallerin büyük bölümü çekildi. İhlaller yüzde 90 oranında azaldı. Ruslarla yakın koordinasyon içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Böylece göçe karşı tedbir almış oluyoruz. Bu cumartesi günü Rusya Bakanı ile görüşme imkanımız olacak."
 

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