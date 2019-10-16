Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı
- AA
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.
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