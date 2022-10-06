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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın resmi davetlisi olarak başkent Londra'ya geldi.

Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı'nda askeri tören ile karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı yürüyerek Savunma Bakanlığına geçti. Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

  • Milli Savunma Bakanı Akar
  • İngiltere Savunma Bakanı Wallace
  • görüşme

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