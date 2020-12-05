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  • Bakan Akar: Karabağ, yerli ve milli silah sistemlerimizin katkısıyla 44 günde kurtarıldı
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Bakan Akar: Karabağ, yerli ve milli silah sistemlerimizin katkısıyla 44 günde kurtarıldı

Akar:Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:05
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