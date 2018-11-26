Bakan Akar: Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişler
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş yapmış, kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir.' dedi.
İstanbul Sancaktepe'de 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "11.02'de helikopterle irtibat kesilmiş. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. " ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR İNCELEMELERDE BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı.
2 SUBAY, VE 2 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU, 1 UZMAN ÇAVUŞ YARALI
Akar yaptığı açıklamada, "Helikopterde 2 subay 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunmaktaydı. 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonrada bu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 subayımız ve 2 astsubayımız şehit oldu. Uzman çavuşumuz şu anda ameliyathanede.
"KİMSEYE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMİŞLERDİR"
Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte" ifadelerini kullandı.
CANLARI PAHASINA SON MANEVRA
İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu kazada, askerlerin can kaybını önlemek için yaptığı fedakarlığı görgü tanıkları anlattı. Helikopterin düşmeden önce pilot tarafından son bir manevrayla boş araziye indirilmeye çalışıldığı görüldü.Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş kaza anını anlattı. Götaş, "Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum." dedi.
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