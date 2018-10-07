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Bakan Akar, Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, yürüyüşü sırasında, görüntü alan gazeteciler yetişmekte zorlandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti 27. İstişare  ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı.
 
Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme  Toplantısı'nın yapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna  geçti.
 
Burada yaklaşık yarım saat yürüyen Akar, görüntü alan gazetecilere dün  de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün  olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz." dedi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar'a eski milletvekili Salih Kapusuz da eşlik etti.
 
Öte yandan görüntü alan gazeteciler, tempolu yürüyen Akar'a yetişmekte zorlandı. Akar, gazetecilere "Siz de yürüyün." tavsiyesinde bulundu.

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