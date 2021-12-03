Bakan Akar'dan komşuya sert mesaj: Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok!

AA 3 Aralık 2021 Cuma 17:47 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 18:13

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Hatay'daki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a birlik komutanları, "Komandolarımızın moral ve motivasyonu en yüksek düzeydedir. Verilecek her türlü göreve hazırız." dedi.

Çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirtti.

Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terörist neredeyse hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Biz bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Bizim yaptığımız şey hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğidir." diye konuştu.

Diğer savunma ve güvenlik konularına da değinen Bakan Akar, sözlerinin sonunda Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı birtakım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."