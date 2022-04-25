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Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonuna ilişkin bilgiler alırken, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

IHA25 Nisan 2022 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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