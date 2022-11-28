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Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla görüştü. Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve Birlik Komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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