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Bakan Akar Makedonya'dan Kosova'ya geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Makedonya'dan Kosova’ya geçti.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya’nın ardından resmî temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geçti. Bakan Akar, Başkent Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askerî törenle karşılandı.

 

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