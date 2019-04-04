Bakan Akar Makedonya'dan Kosova'ya geçti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Makedonya'dan Kosova’ya geçti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya’nın ardından resmî temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geçti. Bakan Akar, Başkent Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askerî törenle karşılandı.
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