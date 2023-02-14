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Bakan Akar: Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır. Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildi' dedi.

AA14 Şubat 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Bakan Akar: Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır
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Depremlerden etkilenen Hatay'da koordinasyon çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, celp erteleme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya depremden etkilenen illerin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, söz konusu uygulamanın depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini dile getirdi.

Akar, çalışmaya ilişkin "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak" bilgisini verdi.

"DEPREMİN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE 10 BİN 738 ASKERE İZİN VERİLDİ"

"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır" dedi.

Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

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