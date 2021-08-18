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Bakan Akar, mevkidaşı Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

DHA18 Ağustos 2021 Çarşamba 02:45 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 02:45
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, İstanbul'a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Akar, Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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