Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gün boyu birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Orta Menzilli Nükleer Silahlar (INF) konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu’na katılan Akar, oturum sırasında diğer ülkelerin savunma bakanları ile de ayaküstü sohbet etti.