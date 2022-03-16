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Bakan Akar NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü nitelikteki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:32
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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.

  • Milli Savunma Bakanı Akar
  • NATO Karargahı
  • NATO

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