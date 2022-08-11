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Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korg. Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından görüşmenin detayları hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki askerî eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki anlayış vurgulandı" ifadeleri yer aldı.

  • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Özbekistan Savunma Bakanı Korg Bahadır Kurbanov
  • görüşme

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