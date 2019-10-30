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Bakan Akar: Rus heyeti ile görüşmeler tamamlandı, büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar, 'Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor.' dedi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 

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