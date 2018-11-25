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Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi geerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib´deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildiği, Soçi Mutabakatına zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

  • DHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, RF Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib´deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildiği, Soçi Mutabakatına zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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