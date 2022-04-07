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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 20:10 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 20:11
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Akar, görüşmede, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirtti.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  • bakan akar

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