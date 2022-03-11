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Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA11 Mart 2022 Cuma 19:19 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 19:20
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  • bakan akar

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