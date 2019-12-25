25.12.2019 02:25 - Güncelleme: 25.12.2019 02:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başarılı birlik ve personele ödül verme töreninde konuştu. “Şu anda TSK bünyesindeki komando birliklerinde arazide olmayan yok, Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde muharip unsurlardan araziye çıkmayan, görevde olmayan yok.” diyen Akar, yoğun bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER

Dünyada ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığını, risk ve tehdit oluşturabilen askeri gelişmelerin meydana geldiğini belirten Akar, “Bunun farkında olarak Silahlı Kuvvetlerimizin etkin, caydırıcı ve saygın özelliğini daha da artırmamız gerektiğini unutmayalım” diye konuştu. TSK’nin gerek yurtiçi gerekse sınır ötesindeki tüm faaliyetlerini yasalara, uluslararası hukuka, BM sözleşmesine, ikili anlaşma ve mutabakatlara uygun şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı: “Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Bizim oradaki etnik ve dini gruplara yönelik ayrım yapmamız söz konusu değil. Araplar, Kürtler, Aramiler, Keldaniler, Yahudiler, Hristiyanlara karşı bizim herhangi bir tavrımız, hareketimiz, operasyonumuz kesinlikle söz konusu değildir. Bu konuda çok sayıda fitne, fesat yapılıyor. Bunlara karşı hepimizin uyanık, bilinçli, bilgili olması lazım.”

HALA TERÖRİSTLER VAR

Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını anımsatan Akar, şunları söyledi: “Bu harekatla Pınar Bölgesi teşkil edildi. Teröristlerden temizlendi. Bu temizlenen bölge güvenli hale geldi. Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu arkadaşlarımız gece gündüz takip ediyorlar. Şu anda bir heyetimiz Moskova’da, onlar bu konuları görüşüyorlar. Diğer taraftan arazideki arkadaşlarımızın da çeşitli temasları var.”

MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Türkiye’nin mücadelesini hem arazide hem de masada aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti. Pençe harekatlarıyla da mayıstan beri Irak’ın kuzeyinde operasyonların aralıksız devam ettiğini anlatan Akar, “Orada da teröristlerin inlerine girildi, girilmeye devam ediyor. O hainlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Hiçbir şekilde bunların kurtuluşu yok” diye konuştu.